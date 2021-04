Nach Bestätigung zum Kanzlerkandidaten: Wie geht es weiter mit Laschet?

Nachdem feststeht, dass NRW-Ministerpräsident Armin Laschet für die Union ins Rennen um das Kanzleramt geht, ist auch klar, was für Laschet und die Union nun wichtig wird: konkurrenzfähig zu bleiben. Die Grünen glänzen gerade mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin, die SPD hat sich schon längst für Olaf Scholz entschieden. Es fehlt der Union ein Programm. Das hat Laschet kurz darauf - wenn auch nur kurz - angerissen: Inhaltlich geht es zum Beispiel um die Frage, wie nach der Pandemie die Wirtschaft wieder angekurbelt werden soll.

Laschet muss versöhnen, die Reihen schließen

Aber auch in der eigenen Partei hat der 60-Jährige nun noch viel zu erledigen. Es waren teilweise brutale Gespräche, die geführt wurden. Laschet muss nun die Reihen schließen - nicht nur zwischen CSU und CDU, sondern vor allem zwischen CDU-Spitze und CDU-Basis. Erste Austritte aus der Partei gibt es schon. Das hat er auch schon angekündigt. Er will mit der Basis reden - beispielsweise mit den Kreisverbänden. Von dort soll immer wieder die Forderung gekommen sein, Markus Söder aufzustellen. Was Laschet in der Vergangenheit vor allem in Nordrhein-Westfalen schon bewiesen hat: Versöhnen ist eine seiner großen Stärken.

Laschet, der Steh-auf-Politiker

In aktuellen Umfragen verliert die Union deutlich, die Grünen sind hier und da schon die führende Kraft. Ein Zeichen, dass Laschet der Falsche ist? Fakt ist, es sind noch fünf Monate bis zur Bundestagswahl - das ist nicht viel, aber es ist noch Zeit genug für ihn. Wir erinnern uns zurück: Bevor er Ministerpräsident wurde hatte in NRW wenige Wochen vor der Wahl niemand für möglich gehalten, dass dieser Mann aus dem Rheinland wirklich Ministerpräsident werden kann. Er hat es geschafft. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Irgendwie ist Laschet ein "Steh-auf-Politiker", der sich von Widerstand und auch von schlechten Umfragen nicht ins Boxhorn jagen lässt. Es wird auf jeden Fall spannend.

Autor: José Narciandi