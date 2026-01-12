Nach Brand: Hannes Jaenicke will Haus in LA wieder aufbauen

Berlin (dpa) - Knapp ein Jahr nach den zerstörerischen Bränden rund um Los Angeles will der Schauspieler Hannes Jaenicke sein Haus wieder aufbauen. «Ich fände es falsch zu sagen: "Oh Gott, das Haus ist abgefackelt, wir streichen die Segel". Das ist nicht mein Ding», sagte Jaenicke der Zeitschrift «Der Spiegel».

Zwei schwere Großbrände, das Palisades-Feuer am Westrand von Los Angeles und das Eaton-Feuer nahe Pasadena und Altadena, hatten zu Beginn des vorigen Jahres mehr als 16.000 Gebäude zerstört und 31 Menschenleben gefordert. Starke Winde breiteten die Flammen schnell aus. Die Feuerwehr war damals wochenlang im Einsatz, um die Brände einzudämmen.

Der 65-Jährige sagte, dass der Boden dort nun extrem verseucht sei, weil etwa Batterien, Farben und Haushaltsgeräte verbrannt seien. Ob er selber wieder in dem Haus leben will, ist derzeit unklar.

Der Schauspieler, der auch einen amerikanischen Pass besitzt, lebte bis zum Feuer viele Jahre in Los Angeles. Zum Umgang mit den verbrannten Erinnerungen und Wertgegenständen in seinem Haus sagte er: «Was den Verlust angeht, habe ich gelernt, loszulassen.»