Nach dem Brand Zur Höhe

Die Feuerwehr mußte das Löschwasser in Schläuchen von einer Hydranten-Station im Tal an der Selbecker Straße hinauf zur Höhe pumpen. Dabei war offenbar der Wasserdruck zunächst sehr gering. Genau das beschäftigt nun die Bezirkspolitiker. In ihrer Sitzung am 22. Januar wollen sie sich die Lage erläutern lassen und über mögliche Konsequenzen sprechen. Die Feuerwehr bringt zu ihren Einsätzen immer selbst Wasser mit - mindestens zwei Löschzüge mit insgesamt 11 000 Litern. Wenn das - wie Silvester auf der Höhe - nicht reicht, dann werden Hydranten angezapft. Die Mitglieder der Bezirksvertretung befürchten, daß auch andere steile Wohnlagen im Hagener Süden im Brandfall mit ähnlichen Problemen konfrontiert sein könnten wie die Straßen Zur Höhe. Die Sitzung der BV am 22.1. um 16 Uhr in der Bezirksverwaltungsstelle Eilpe ist öffentlich.