Nach Edeka-Schließung in Helfe: Politik sucht Lösungen für die Nahversorgung

Das kam für viele in Helfe völlig überraschend: Mitten am Tag hat der Edeka-Markt im Helfer Einkaufszentrum seine Türen für immer geschlossen, ohne Vorwarnung. Für viele Anwohnerinnen und Anwohner, vor allem ältere Menschen, ein echter Schock. Wir waren in Helfe unterwegs, haben uns umgehört und nach Lösungen gesucht.