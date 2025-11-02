Anzeige
Nach Edeka-Schließung in Helfe: Politik sucht Lösungen für die Nahversorgung
© Lorita Halili / Radio Hagen
Das kam für viele in Helfe völlig überraschend: Mitten am Tag hat der Edeka-Markt im Helfer Einkaufszentrum seine Türen für immer geschlossen, ohne Vorwarnung. Für viele Anwohnerinnen und Anwohner, vor allem ältere Menschen, ein echter Schock. Wir waren in Helfe unterwegs, haben uns umgehört und nach Lösungen gesucht.

Veröffentlicht: Sonntag, 02.11.2025 11:04

Lorita HaliliAb Mittwoch kann es los gehen
