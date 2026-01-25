Nach Eigentor: Matanovic führt Freiburg zum Sieg gegen Köln

Freiburg (dpa) - Dank Serientorschütze Igor Matanovic bleibt der SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga auf Schlagdistanz zu den Europapokalplätzen. Die Badener bezwangen den 1. FC Köln zum Abschluss des 19. Spieltags trotz eines frühen Eigentors mit 2:1 (2:1). Matanovic erzielte in der 44. Minute das Siegtor, 25 Minuten vor dem Ende verschoss er allerdings auch einen Handelfmeter.

SC-Verteidiger Max Rosenfelder hatte die Kölner vor 34.700 Zuschauern zunächst unfreiwillig in Führung gebracht (10.), Derry Scherhant zum schnellen Freiburger Ausgleich getroffen (11.). Dann setzte Matanovic seinen starken Lauf fort und traf zum 2:1. Nachdem der Angreifer vom Punkt gescheitert war, musste der SC noch mal zittern. Letztlich kassierten die Kölner eine Woche nach dem Ende ihrer langen Sieglos-Serie aber doch wieder einen Rückschlag.

Rosenfelder unglücklich - Scherhant raffiniert

Die Partie begann vielversprechend - und mit zwei Treffern innerhalb von nur eineinhalb Minuten. Erst bugsierte Freiburgs Rosenfelder eine Hereingabe des emsigen Linton Maina von der linken Seite unglücklich ins eigene Tor, dann schlugen die Gastgeber umgehend zurück. Yuito Suzuki spielte einen schönen Pass in den Lauf von Scherhant, der 23-Jährige lupfte die Kugel frech und technisch anspruchsvoll über FC-Keeper Marvin Schwäbe hinweg ins Netz.

Freiburg hatte mehr Ballbesitz, zwingende Chancen gab es aber auf beiden Seiten zunächst so gut wie keine mehr. Auch mit Standardsituationen, bei denen die Breisgauer in dieser Saison bisher brandgefährlich und die Kölner indes extrem anfällig sind, kam der SC den Gästen nicht bei.

Vieles deutete auf ein Remis zur Pause hin, als Matanovic doch noch mal gefährlich im Kölner Strafraum auftauchte. Nach einer Flanke von Niklas Beste köpfte er zunächst Mitspieler Matthias Ginter an, im Nachsetzen traf der SC-Stürmer dann aber zum 2:1. Es war bereits sein viertes Tor im fünften Pflichtspiel seit der Winterpause. Auch beim 1:0 gegen Maccabi Tel Aviv in der Europa League vorigen Donnerstag hatte Matanovic den Siegtreffer erzielt.

Schwäbe pariert Elfer von Matanovic

Den zweiten Durchgang begannen die Kölner mit reichlich Schwung. Ragnar Ache brachte einen Kopfball nicht auf den Kasten (46.), ein Schuss von Marius Bülter wurde von Lukas Kübler stark geblockt (49.). Kurz später musste der SC-Verteidiger angeschlagen raus und wurde durch Christian Günter ersetzt.

In der 66. Minute hätte Matanovic auf der Gegenseite für die Vorentscheidung sorgen können. Nachdem Kölns Alessio Castro-Montes den Ball an den Arm bekommen hatte, scheiterte der Stürmer aber per Elfmeter an Schwäbe.

Der FC bemühte sich noch mal um den Ausgleich, Trainer Lukas Kwasniok brachte unter anderem Shootingstar Said El Mala. Wirklich gefährlich wurden die Domstädter aber selten. Am Ende brachte Freiburg, das seit dem 1:3 gegen den FC Augsburg zum Saisonstart im eigenen Stadion kein Pflichtspiel mehr verloren hat, den knappen Vorsprung über die Zeit.