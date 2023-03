Nach empfohlener Teilrückkehr: Russische Kritik an IOC

Moskau (dpa) - Die Sportfunktionäre in Moskau haben die begrenzte Wiederzulassung eigener Athleten zu internationalen Wettkämpfen scharf kritisiert.

«Die verkündeten Parameter und Kriterien der Rückkehr von Russen zu den internationalen Starts sind absolut unzumutbar», teilte Russlands Nationales Olympisches Komitee (NOK) mit. Immerhin sei die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) ein «Eingeständnis des eigenen Fehlers», russische Sportler von den internationalen Wettbewerben völlig auszuschließen.

Das IOC hatte kurz nach Beginn des von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Angriffskriegs gegen die Ukraine empfohlen, russische und belarussische Athleten von internationalen Sportveranstaltungen auszuschließen.

Das IOC sprach sich nun dafür aus, Sportler aus beiden Ländern unter bestimmten Voraussetzungen unter neutraler Flagge wieder starten zu lassen. Sportler mit Verbindung zu Militär und Sicherheitsorganen sowie Mannschaften sollen dem Beschluss zufolge aber weiter ausgeschlossen bleiben. Eine Entscheidung über eine Teilnahmeerlaubnis für Russen und Belarussen für die Olympischen Spiele 2024 in Paris werde erst zu einem späteren Zeitpunkt getroffen, betonte IOC-Präsident Thomas Bach.

Neutraler Status «eine offensichtliche Diskriminierung»



In Moskau stoßen die weiterhin vorhandenen Begrenzungen auf Widerstand. Der neutrale Status sei «eine offensichtliche Diskriminierung nach nationaler Herkunft». Zudem seien auch die zusätzlichen Dopingkontrollen für russische Sportler «unbegründet, juristisch unhaltbar und überflüssig», so das russische NOK. Den Funktionären missfällt zudem die weiter bestehende Disqualifikation in Mannschaftssportarten und das Zulassungsverbot für Sportler, die in Vereinen trainieren, die der russischen Armee oder anderen Sicherheitsorganen nahestehen.



«Vor diesem Hintergrund, wenn uns im Grunde genommen vorgeschlagen wird, den Traum von tausenden Sportlern auf eine Olympia-Medaille aufzugeben, sehen die vorgeschlagenen Beschränkungen zur Veröffentlichung bestimmter Inhalte in sozialen Netzwerken russischer Olympioniken wie eine Unterordnung unter äußeren politischen Druck aus», kritisierte das NOK zudem das Verbot für die Sportler, Russlands Krieg medial zu unterstützen.