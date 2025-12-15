Nach fünf Jahren: Hopp gelingt Comeback bei der Darts-WM

London (dpa) - Darts-Profi Max Hopp hat eine erfolgreiche Rückkehr bei der Weltmeisterschaft in London geschafft. Der Deutsche gewann 1822 Tage nach seinem letzten Auftritt im Alexandra Palace ungefährdet mit 3:1 gegen den Engländer Martin Lukeman.

«Das war ein hartes Spiel für mich. Im dritten Satz habe ich die Nerven verloren. Danach habe ich die 180 wieder ausgepackt, dann lief das Spiel in meine Richtung», sagte Hopp, der nach dem Sieg beide Hände nach oben reckte und mit dem Publikum feierte. «Ally Pally ist anders», fügte er an.

Der «Maximiser», wie der 29 Jahre alte Hopp genannt wird, ließ sich dabei auch nicht von einem Malheur aus der Ruhe bringen, bei dem er sich an der Scheibe verrechnete. «Es ist total bescheuert, sich da zu verrechnen, aber es ist halt passiert», sagte Hopp bei Sport1. Sein formschwacher Gegner erwischte allerdings auch einen schlechten Abend und verpasste zahlreiche Würfe auf die Doppelfelder.

Nächste Runde gegen Woodhouse

Letztmals bei der WM aktiv war Hopp zuvor im Dezember 2020. Weil er in jungen Jahren quasi immer dabei war, ist es trotzdem bereits seine neunte WM-Teilnahme. In Runde zwei geht es für Hopp gegen den englischen Mitfavoriten Luke Woodhouse, der den Kroaten Boris Krcmar mit 3:1 bezwang. Die Partie findet am 21. Dezember statt.

Hopp war bei dieser WM der vierte Deutsche, der ins Turnier eingestiegen ist. Debütant Arno Merk und der ehemalige WM-Halbfinalist Gabriel Clemens hatten ihre Auftaktaufgaben gemeistert. Lukas Wenig musste sich dem Niederländer Wesley Plaisier mit 1:3 geschlagen geben.

Zwei Runden bis Weihnachten

Es ist die erste WM mit 128 Startern. Am Dienstag (ab 20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) greifen Ricardo Pietreczko und Niko Springer ins Geschehen ein. Martin Schindler spielt als deutsche Nummer eins am späten Mittwochabend (23.00 Uhr) zum ersten Mal.

Die Runden eins und zwei finden vor Weihnachten statt. Die dritte Runde und das Achtelfinale werden zwischen Weihnachten und Silvester gespielt. An Neujahr beginnt das Viertelfinale.