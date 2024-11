Nach nächstem NFL-Krimi: Mahomes fordert «mehr Kantersiege»

Charlotte (dpa) - Die Kansas City Chiefs haben in der Football-Profiliga NFL den nächsten knappen Sieg eingefahren. Der Super-Bowl-Champion gewann durch ein Field Goal mit Ablauf der Spielzeit 30:27 bei den Carolina Panthers. Obwohl die Chiefs mit zehn Siegen bei nur einer Niederlage gut dastehen und die AFC anführen, konnten sie die Hälfte der gewonnenen Partien erst mit dem allerletzten Spielzug für sich entscheiden.

«Ich würde so gerne mal vor dem letzten Play gewinnen», sagte Quarterback Patrick Mahomes nach dem Zittersieg. Dafür forderte der Superstar von seinem Team «mehr Kantersiege, damit wir im vierten Viertel auch mal entspannter sein können.» Dass es bei den Panthers überhaupt zum Sieg noch in der regulären Spielzeit reichte, war Mahomes zu verdanken, der 27 von 37 Pässen für 269 Yards an seine Receiver anbrachte und drei Touchdowns erwarf. Daneben glänzte auch Rookie-Kicker Spencer Shrader, der für den verletzten Harrison Butker einsprang und aus 31 Yards cool blieb.

NFL-Geschichte schrieb derweil Running Back Saquon Barkley bei den Philadelphia Eagles. Der 27-Jährige erlief beim 37:20 bei den Los Angeles Chargers 255 Yards Raumgewinn und stellte damit einen neuen Rekord beim Super-Bowl-Sieger von 2018 auf. Mit nun 1392 Yards am Boden liegt Barkley derzeit auf Rekordkurs. Hält er seinen Schnitt, würde er mit 2151 Yards den bisherigen Rushing-Rekord von Eric Dickerson (2105) aus dem Jahr 1984 brechen. Die Eagles stehen mit neun Siegen und zwei Niederlagen auf Platz zwei der NFC hinter den Detroit Lions. Die Chargers sind Dritter der AFC.