Nach Oscar-Gewinn eine Thriller-Rolle für Mikey Madison

Los Angeles (dpa) - In der mit fünf Oscars prämierten Tragikomödie «Anora» spielte Mikey Madison (26) eine Stripperin, die sich in den Sohn eines russischen Oligarchen verliebt. Die bis dahin wenig bekannte US-Schauspielerin gewann auf Anhieb den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Nun wählt der Nachwuchsstar einen ungewöhnlichen Thriller als erstes Projekt nach dem Oscar-Triumph aus. Madison wird gemeinsam mit Kirsten Dunst (43, «The Power of the Dog») in «Reptilia» mitspielen.

Die in Florida angesiedelte Story dreht sich um eine mysteriöse Meerjungfrau, vor dem Hintergrund des illegalen Handels mit exotischen Tieren, wie das Branchenblatt «Variety» berichtet. Die Dreharbeiten sollen im Herbst beginnen.

Regie führt der kolumbianisch-ecuadorianische Filmemacher Alejandro Landes, der 2020 mit dem Drama «Monos - Zwischen Himmel und Hölle» über eine Gruppe von Kindersoldaten im Dschungel Kolumbiens Preise gewann.

Neben «Anora» ist Madison aus der Comedy-Serie «Better Things» und aus Filmen wie «Once Upon a Time in Hollywood» und «Scream» bekannt.

Dunst war zuletzt in dem dystopischen Actionthriller «Civil War» zu sehen. Sie spielte unter anderem in «Betty und ihre Schwestern», «Spider-Man» und «The Power of the Dog» mit.