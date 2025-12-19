Nach Rahmede ist vor der nächsten Baustelle

Die Berliner Brücke über die Ruhr ist die sechstlängste Straßenbrücke Deutschlands – und ebenfalls marode. Seit Oktober 2024 ist sie für den Schwerlastverkehr gesperrt. Eine komplette Schließung wäre besonders dramatisch, denn die Brücke liegt in unmittelbarer Nähe des Duisburger Hafens, einem der wichtigsten Logistikstandorte Europas. Deshalb wurde der Neubau vorgezogen: Schon im Januar sollen die Arbeiten beginnen.





Autor: José Narciandi