Nach riesigem Erfolg: Minecraft-Film bekommt zweiten Teil

Veröffentlicht: Freitag, 10.10.2025 07:37

Der Kassenschlager «Ein Minecraft Film» bekommt einen zweiten Teil. Das Erscheinungsdatum steht schon fest.

Premiere "Ein Minecraft Film" in London
© Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Kino

Los Angeles (dpa) - «Ein Minecraft Film» wird fortgesetzt. Der zweite Teil des erfolgreichen Kinofilms soll am 23. Juli 2027 in die Kinos kommen und ist bereits in Arbeit, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Wie bereits im ersten Teil wird Jared Hess demnach Regie führen und gemeinsam mit Chris Galletta das Drehbuch schreiben.

Der erste Teil der Videospiel-Verfilmung war ein Kassenschlager: In Deutschland knackte «Ein Minecraft Film» im Frühjahr die Drei-Millionen-Marke an Besucherinnen und Besuchern im Kino, wie der Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF Kino) meldete. Nach Box-Office-Daten spielte der Film an seinem ersten Wochenende in Deutschland fast 9,8 Millionen US-Dollar ein.

Jack Black übernahm im ersten Teil die Rolle des Hauptcharakters Steve, Jason Momoa verkörperte den Außenseiter Garrett «The Garbage Man» Garrison.

© dpa-infocom, dpa:251010-930-144939/1

