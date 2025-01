Nach Stichverletzung: Shiffrin kündigt Weltcup-Comeback an

Courchevel (dpa) - Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin kehrt nach zwei Monaten Verletzungspause in den alpinen Ski-Weltcup zurück. Die Amerikanerin verkündete, dass sie in diesen Tagen nach Europa fliegen und beim Nachtslalom am kommenden Donnerstag in Courchevel an den Start gehen wird. Das Event in Frankreich ist das letzte Frauen-Rennen vor den Weltmeisterschaften Anfang Februar in Saalbach-Hinterglemm.

Shiffrin sagte in der «Today«-Show im US-Fernsehen: «Der Heilungsprozess ist noch nicht vorbei, aber ich fühle mich stark genug, um an den Start zu gehen. Ich habe keine Schmerzen mehr, die Muskeln funktionieren. Physisch geht es mir gut.»

Skistock in Bauch gerammt - Sieben Zentimeter tiefe Wunde

Die 29-Jährige war Ende November beim Riesenslalom in Killington - auf dem Weg zum 100. Sieg im Weltcup - gestürzt und hatte sich dabei eine Verletzung im Bauchbereich zugezogen. Die Athletin geht davon aus, dass sie sich bei dem Unfall selbst ihren Stock in den Bauchmuskel gerammt hat. «Da war eine sieben Zentimeter tiefe Stichwunde», sagte sie.

Die siebenmalige Weltmeisterin und zweimalige Olympiasiegerin hatte zuletzt daheim in den USA wieder mit dem Training begonnen.