Nach Wahlchaos: Frohnmaier und Sänze bilden AfD-Doppelspitze

Hauchdünne Mehrheiten, hitzige Gefechte - und Chaos von einem Ausmaß, das selbst für die AfD erstaunlich ist. Am Ende steht ein völlig überraschendes Führungsduo an der Spitze in Südwest.

© Bernd Weißbrod/dpa