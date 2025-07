Nachdenkliche Worte von DFB-Kapitän Kimmich nach Jota-Tod

Atlanta (dpa) - Der Tod von Liverpools Stürmerstar Diogo Jota hat nach Angaben von DFB-Kapitän Joshua Kimmich auch die Fußball-Profis des FC Bayern vor ihrem Viertelfinale bei der Club-WM intensiv beschäftigt. Zumal in João Palhinha und Raphaël Guerreiro zwei Landsleute des bei einem Unfall verstorbenen portugiesischen Nationalspielers zum Münchner Kader gehören.

«Klar, haben wir darüber gesprochen. Und klar, merkt man den beiden das auch an», berichtete Kimmich in Atlanta wenige Stunden vor der heutigen Partie gegen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. «Das ist immer noch spezieller, wenn man eine persönliche Beziehung zu einem Menschen hatte, der dann so einen Unfall hat. Gerade wenn man Mitspieler von ihm war, dann geht das nicht spurlos an einem vorbei», sagte der 30-jährige Bayern-Profi.

«Wir reden jetzt hier über Fußball»

Der 28-jährige Jota war am Donnerstag mit seinem jüngeren Bruder André Silva bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen. «Es zeigt uns natürlich schon, wie fragil alles ist», sagte der vierfache Familienvater Kimmich am Freitagabend (Ortszeit) vor Reportern im Mercedes-Benz-Stadium. «Wir reden jetzt hier über Fußball, über das Viertelfinale - und wer wird gewinnen. Was wir natürlich alles als wichtig erachten - und was ja auch gut so ist.»

Trotzdem merke man in solchen Momenten, «was wirklich wichtig ist», sagte Kimmich: «Es gibt Tag für Tag natürlich Unfälle. Aber man ist dann immer noch etwas mehr getroffen, wenn man die Person gekannt hat. Wir haben vor wenigen Wochen in der Nations League noch gegeneinander gespielt», erinnerte der Nationalspieler an das 1:2 der DFB-Auswahl im Halbfinale in München gegen den späteren Nations-League-Gewinner Portugal.

Kürzlich in München noch gegen Jota gespielt

Es war Kimmichs 100. Länderspiel. Und Jota war in der Münchner Arena in der Schlussphase eingewechselt worden. Die Bayern hatten am Donnerstag vor ihrem Training im WM-Basiscamp in Orlando eine Schweigeminute für Jota abgehalten. Auch vor dem Anpfiff der Partie gegen Paris wird es heute (18.00 Uhr MESZ/Sat.1/DAZN) eine Gedenkminute geben.