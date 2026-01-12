Nachwuchsleiter Per Mertesacker verlässt den FC Arsenal

London (dpa) - Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker gibt seinen Job als Nachwuchsleiter des FC Arsenal nach acht Jahren auf. Wie der Tabellenführer der Premier League mitteilte, wird der Weltmeister von 2014 den Club am Ende der laufenden Saison verlassen. Der 41 Jahre alte Mertesacker sagte, er wolle sich neuen Herausforderungen widmen. Die Londoner bedauern den Abschied des ehemaligen Profis von Hannover 96 und Werder Bremen.

«Werden ihn sehr ungern ziehen lassen»

«Wir unterstützen Pers Entscheidung, einen neuen Weg einzuschlagen, werden ihn aber am Ende der Saison nur sehr ungern ziehen lassen», sagte Arsenals Geschäftsführer Richard Garlick. «Wir hatten das große Glück, Per nach dem Ende seiner aktiven Karriere 2018 als Akademieleiter im Club halten zu können. Er weiß genau, wofür Arsenal steht, und hat diese Werte in seiner Führungsrolle stets verkörpert.»

Seit 2018 ist Mertesacker Leiter der Nachwuchsakademie der Herren. Zuvor hatte er als Profi sieben Jahre für die Gunners gespielt und in dieser Zeit dreimal den FA Cup gewonnen. «Arsenal ist und wird immer ein ganz besonderer Club für mich sein, deshalb ist mir diese Entscheidung sehr schwer gefallen», so Mertesacker. «Jetzt ist es an der Zeit, etwas Neues zu wagen und mich persönlich weiterzuentwickeln.»