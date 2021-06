Nächste Impf-Aktion in Hohenlimburg

Die Veranstalter melden das hier dazu:





Am Sonntag 27.6.2021 wird zwischen 8-18 Uhr die Drive-in-Teststelle am Kirchenberg-Stadion zum dritten Mal zur Hagener Drive-in-Impfstelle. Rund 730 am Pfingstmontag mit dem Astra-Impfstoff geimpfte Hagener erhalten dann ihre Zweitimpfung noch pünktlich vor Ferienbeginn. Weil sich aber die 17 Ärzte und knapp 70 Helfer sogar rund 1150 Impfungen zutrauen, wird spontan mit Johnson-Johnson-Einmalimpfungen aufgestockt. Noch rund 250 offene Termine werden ab 15 Uhr am Freitagnachmittag über www.hagen-impft.de vergeben – vorzugsweise wieder an Menschen aus dem Postleitzahlengebiet 58.