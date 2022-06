Nächste Runde im Millionenpoker um Mané

London (dpa) - Laut «Sky Sports» gab es die nächste Verhandlungsrunde zwischen dem FC Liverpool und Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der den 30 Jahre alten Nationalspieler aus dem Senegal unbedingt nach München holen will. Ein Transfer von Mané genießt aktuell Priorität für den deutschen Rekordmeister. Ein Vollzug könnte auch Bewegung in die Personalie Robert Lewandowski (33) bringen. Der Weltfußballer will den FC Bayern unbedingt ein Jahr vor Vertragsablauf verlassen. Das Wunschziel des polnischen Torjägers ist der FC Barcelona. Bislang steht aber noch die Aussage der Bayern-Führung um Vorstandschef Oliver Kahn, den Weltfußballer in diesem Sommer nicht ziehen zu lassen.

Der Vertrag von Lewandowski in München läuft ebenso wie der von Mané in Liverpool am 30. Juni 2023 aus. Der Club von Trainer Jürgen Klopp hält eine Ablösesumme von 42,5 Millionen Pfund, umgerechnet 49,75 Millionen Euro, angeblich für eine angemessene Ablöse für Mané. Die Bayern sollen sich mit dem Angreifer einig sein. Im Gespräch ist ein Dreijahresvertrag für Mané, der auch im Sturmzentrum spielen könnte.

Die ersten zwei Bayern-Offerten hatte Liverpool laut Medienberichten abgelehnt. Zuletzt war von einem verbesserten Angebot die Rede. Das sollte laut «Bild»-Zeitung bei 35 Millionen Euro fixer Ablöse und fünf Millionen Euro möglicher Bonus-Zahlungen liegen. Dieser Betrag läge in der Summe bei jenen knapp 40 Millionen Euro, die Liverpool 2016 für Mané an den FC Southampton gezahlt hatte. Die «Reds» haben mit dem gerade vollzogenen Millionen-Transfer von Stürmer Darwin Nunez von Benfica Lissabon bereits einen Ersatz für Mané gefunden.