Nagelsmann: Baldige Rückkehr von Musiala und Havertz

Leipzig (dpa) - Julian Nagelsmann rechnet nach der geglückten WM-Qualifikation mit einer baldigen Rückkehr von Jamal Musiala, Kai Havertz und Marc-André ter Stegen. Eine Garantie für eine WM-Nominierung kann der Fußball-Bundestrainer aber auch seinen lange verletzten Nationalmannschafts-Stammkräften nicht geben.

«Natürlich haben wir den Idealkader im Kopf, aber da sind so viele Faktoren, die wir nicht bestimmen können», sagte Nagelsmann nach dem 6:0 gegen die Slowakei zum Abschluss der WM-Qualifikation.

«Ich kann jetzt nicht sagen, ich lege mich fest, dass Kai und Jamal bei uns die tragende Rolle spielen und dann sind sie gar nicht da. Das hatten wir jetzt über fast zwölf Monate bei dem einen oder anderen», spielte der 38-Jährige auf die lange Ausfallzeit mehrere Akteure an.

Havertz ohne DFB-Einsatz 2025

Bayern-Profi Musiala fehlt dem Bundestrainer seit seinem schweren Beinbruch bei der Club-WM im Sommer. Havertz vom FC Arsenal hat im ganzen Jahr 2025 nach diversen Verletzungen kein Länderspiel bestritten. Zuletzt musste er am Knie operiert werden.

Noch in diesem Jahr rechnet Nagelsmann aber mit der Rückkehr beider Spieler. «Kai hat einen kleinen Rückfall gehabt, aber ihm geht es an sich gut», sagte der DFB-Chefcoach. Trotz der Probleme glaube er, dass Havertz, «wenn alles gut läuft gegen Ende des Jahres wieder spielen kann». Gleiches gelte für Musiala beim FC Bayern.

«Bei uns haben sie ja Zeit, bis März wieder gesund zu werden, aber die müssen natürlich jetzt stabil werden», sagte Nagelsmann. Zuversichtlich sei er auch bei der Genesung von Real-Verteidiger Antonio Rüdiger. Gleiches gelte für ter Stegen, der sich zudem beim FC Barcelona oder eventuell einem anderen Club einen Stammplatz als Torwart erkämpfen müsse.

WM-Kader voraussichtlich im Mai

Nagelsmann wird seinen WM-Kader vermutlich Mitte Mai rund um den letzten Bundesligaspieltag (16. Mai) verkünden. Seinen finalen WM-Kader mit 26 Spielern muss er dann vermutlich Anfang Juni der FIFA übermitteln.

«Wir müssen uns schon immer so ein paar Türchen auch offen lassen, um auf die Dinge auch zu reagieren», sagte Nagelsmann. Er könne nur versprechen, «dass wir versuchen werden, die beste Auswahl zu treffen, dass die besten Spieler auch mit in die USA fliegen», sagte er.