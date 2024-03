Nagelsmann bestätigt: Gündogan bleibt DFB-Kapitän im EM-Jahr

Ilkay Gündogan bleibt auch im EM-Jahr Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Das gab Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag bei der Kader-Nominierung für die Länderspiele am 23. März in Frankreich und drei Tage später gegen die Niederlande bekannt.

© Robert Michael/dpa