Navigation

Nagelsmann bringt fünf Neue gegen Nordirland

Veröffentlicht: Sonntag, 07.09.2025 19:40

Der Bundestrainer reagiert mit einem größeren Personalwechsel auf das 0:2 in der Slowakei. Gegen Nordirland baut er vor allem die Abwehr radikal um. Der Kapitän bleibt im Mittelfeld.

Deutschland - Nordirland
© Rolf Vennenbernd/dpa

Fußball-Nationalmannschaft

Köln (dpa) - Julian Nagelsmann reagiert mit fünf Wechseln in der Anfangsformation beim Heimspiel gegen Nordirland auf den Fehlstart in die WM-Qualifikation. Drei Tage nach dem ernüchternden 0:2 in der Slowakei baut der Bundestrainer am Abend in Köln vor allem die Abwehr der Fußball-Nationalmannschaft fast komplett um. Waldemar Anton, Robin Koch und David Raum kommen neu in die Viererkette.

Im Mittelfeld stellt Nagelsmann Pascal Groß an die Seite von Kapitän Joshua Kimmich. Und neu in die Offensive kommt der Stuttgarter Jamie Leweling. Von der Anfangsformation in Bratislava bekommen neben Kimmich Torwart Oliver Baumann, Innenverteidiger Antonio Rüdiger und das Offensiv-Trio Serge Gnabry, Florian Wirtz und Nick Woltemade wieder das Vertrauen. 

Nagelsmann will im zweiten von sechs Qualifikationsspielen ein DFB-Team sehen, das «emotionalen Fußball» spielt und nach drei Niederlagen nacheinander die Fans mit einem überzeugenden Sieg etwas versöhnt.

© dpa-infocom, dpa:250907-930-8044/1

Weitere Meldungen

Hoeneß über Nationalteam: Nicht Stab über Nagelsmann brechen

Sport Die Länderspiel-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft beschäftigt auch Uli Hoeneß. Er sagt, was sich im deutschen Fußball ändern muss - und gibt Trainern einen Rat.

Uli Hoeneß

Nagelsmann kämpft gegen historische Niederlagenserie

Sport Seit mehr als 100 Jahren hat die Nationalmannschaft nicht mehr vier Spiele nacheinander verloren.

Pressekonferenz Deutschland

Bayern siegt gegen Bayer dank Doppelschlag vor Rekordkulisse

Sport Die Fußballerinnen des FC Bayern spielen zum Bundesliga-Auftakt in der Allianz Arena - und das gleich vor einer deutschlandweiten Rekordkulisse.

Bayern München - Bayer Leverkusen
skyline