Nagelsmann entfacht in Teamsitzung «Spaß auf mehr»

Foxborough (dpa) - Noch vor dem ersten Training in den USA hat Bundestrainer Julian Nagelsmann den deutschen Fußball-Nationalspielern in einem Teammeeting vermittelt, wie sein Weg zu einer erfolgreichen Heim-Europameisterschaft 2024 aussehen soll.

«Wir hatten die erste längere Sitzung, wo uns erklärt wurde, was er vorhat. Das hat Spaß gemacht auf mehr», berichtete Abwehrspieler Robin Gosens im Anschluss in Foxborough.

Ein neuer Trainer stehe immer auch für einen Neuanfang, sagte der 29 Jahre alte Profi vom Bundesligisten 1. FC Union Berlin. «Neuer Trainer bedeutet neue Ideen und neuen Input für die Spieler.» Gosens mochte keine Details verraten, aber Aktivität, Dynamik und Energie sollen in Länderspielen unter Nagelsmann auf dem Platz zu sehen sein. «Dafür steht Julian Nagelsmann. Das hat er in Leipzig und auch bei Bayern gezeigt, welche Art von Fußball er spielen will. Und das hat er uns auch ganz klar in der Sitzung vermittelt», sagte Gosens.

Die DFB-Auswahl soll am Dienstagnachmittag (Ortszeit) erstmals auf dem Gelände des Footballteams der New England Patriots trainieren. Am Samstag (21.00 Uhr/RTL) trifft sie in Hartford auf die US-Auswahl. Drei Tage später (Ortszeit) ist Mexiko in Philadelphia der Gegner. «Wir wollen diese beiden Spiele nutzen, auch wenn sie in bisschen weiter weg sind von der Heimat, um uns einzuspielen, um für ein gutes Gefühl für uns zu sorgen, mit der Hoffnung, dass sich das auf alle in Deutschland überträgt», sagte Gosens. «Wir wollen hier zwei richtig geile Länderspiele machen.»