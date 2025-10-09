Nagelsmann: Kontakt mit Neuer, aber keine WM-Pläne

Sinsheim (dpa) - In der Dauerdebatte um eine mögliche WM-Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor der Fußball-Nationalmannschaft zitierte Julian Nagelsmann seine aktuelle Nummer eins Oliver Baumann. «Olli hat es treffend gesagt. Es ist wenig ratsam, über alle möglichen Konstellationen zu sprechen, die eintreffen können», sagte der Bundestrainer vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg.

«Stand jetzt», so machte Nagelsmann zum wiederholten Male klar, sei ein Comeback Neuers im DFB-Trikot für ihn kein Thema. Gleichwohl habe er auch als Bundestrainer gerade auf der Torwartposition schon «viel erlebt».

Er sei auch mit Neuer in Kontakt, erzählte der Bundestrainer, man pflege einen Austausch. «Wir haben einen guten Draht», sagte der 38-Jährige. Bei den Gesprächen ginge es auch um Themen über den Fußball hinaus.

Seit der erneuten Verletzung von Neuers DFB-Nachfolger Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona hat sich Nagelsmann auf Baumann als Ersatz-Eins festgelegt. Weiterhin hofft der Bundestrainer auf eine Rückkehr von ter Stegen für die WM-Endrunde im Sommer 2026.

Nagelsmann: Kein Torwartproblem

Nagelsmann machte zudem deutlich, dass man auf der Torwartposition keine Probleme habe. Nie sei ein Schlussmann seit Neuers Rücktritt nach der Heim-EM 2024 schuld an einer Niederlage gewesen, betonte der Bundestrainer.

«Ich bin sehr froh, dass Olli in seinem Heimstadion ein gutes Spiel machen kann», sagte Nagelsmann mit Blick auf die Partie gegen Luxemburg in Sinsheim, der Arena von Baumanns Club TSG Hoffenheim.