Nagelsmann rechnet mit Kimmich und Schlotterbeck

Veröffentlicht: Sonntag, 16.11.2025 16:35

Gegen Luxemburg haben beide verletzt gefehlt. Wenn es nun aufs direkte WM-Ticket ankommt gegen die Slowakei, sind Kapitän Joshua Kimmich und Verteidiger Nico Schlotterbeck wohl wieder dabei.

WM-Qualifikation, vor dem Gruppenspiel gegen die Slowakei
© Jan Woitas/dpa

WM-Qualifikation

Leipzig (dpa) - Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann rechnet mit der Rückkehr von Kapitän Joshua Kimmich und Innenverteidiger Nico Schlotterbeck im entscheidenden Spiel um die direkte WM-Qualifikation. Die Fußverletzung von BVB-Profi Schlotterbeck verheile gut, der 25-Jährige werde ganz normal trainieren - im Gegensatz zu Kimmich (30), der sich zwei Tage vor dem 2:0 in Luxemburg eine Kapselverletzung zugezogen hatte. 

Kimmich brauche noch ein bisschen Ruhe, aber auch nicht zwingend zu trainieren, betonte Nagelsmann bei einer Pressekonferenz einen Tag vor der Partie gegen die Slowakei in Leipzig. «Ob es dann klappt, können wir tatsächlich erst morgen entscheiden», sagte Nagelsmann. Er betonte aber in dem Zusammenhang: «Wer Joshua kennt, weiß, dass er ganz, ganz ungern nein zu diesem Spiel sagt. Von dem her gehe ich davon aus, dass er spielen kann.»

Nagelsmann: Scheitern ist kein Thema vor dem Spiel

Ein Remis würde der deutschen Mannschaft für das direkte Ticket zur WM in den USA, Kanada und Mexiko im kommenden Jahr reichen gegen die punktgleichen Slowaken. Bei einer Niederlage müsste der viermalige Weltmeister in die Payoffs. 

Ein Scheitern sei vor der Partie kein Thema bei der Mannschaft, sagte Nagelsmann. «Die Mannschaft wirkt sehr entschlossen und konzentriert», sagte der Bundestrainer. Die Nervosität vor dem Spiel dann am Montagabend (20.45 Uhr/ZDF) mache auch den Reiz aus.

