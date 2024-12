Namhafte Gegner aus Südamerika für Bayern und BVB

Miami (dpa) - Der FC Bayern München und Borussia Dortmund haben für die erste Club-Weltmeisterschaft im neuen XXL-Format interessante, aber auch absolut machbare Gruppengegner zugelost bekommen. Die beiden Fußball-Bundesligisten sollten bei dem Turnier vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA mindestens das Achtelfinale erreichen. Das Turnier mit seinen 63 Partien wird an zwölf Austragungsorten stattfinden.

Die Bayern treffen als Kopf der Gruppe C auf Auckland City aus Neuseeland, Boca Juniors aus Argentinien und Benfica Lissabon. Gegen Portugals Rekordmeister haben die Münchner gerade erst in der Champions League durch einen Treffer von Nationalspieler Jamal Musiala mit 1:0 gewonnen.

Bayern-Sportdirektor: «Spannende, coole Gruppe»

Im Endspiel um den FIFA-Weltpokal 2001 besiegten die Münchner als Champions-League-Sieger die Boca Juniors in Japan durch ein Tor von Samuel Kuffour in der Verlängerung mit 1:0. «Spannende, coole Gruppe. Benfica haben wir gerade erst gespielt. Boca Juniors kennt man in Europa, sie haben eine große Fan-Basis. Gegen Auckland zu spielen wird spannend. Es wird ein tolles Turnier», sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund beim Streamingdienst DAZN.

Brandt: «Eine exotische Gruppe»

Dortmund spielt in Gruppe F gegen das brasilianische Traditionsteam Fluminense aus Rio de Janeiro, Ulsan HD aus Südkorea und Mamelodi Sundowns aus Südafrika. «Eine brasilianische Mannschaft, eine koreanische und eine aus Südafrika, das ist eine exotische Gruppe. Das ist gut. Das sind Gegner, die man nicht so auf dem Schirm hat, das macht es interessant», kommentierte BVB-Nationalspieler Julian Brandt.

Gespielt wird im Modus der Weltmeisterschaften für Nationalmannschaften. Der Erste und Zweite aus jeder der acht Vorrundengruppen kommt ins Achtelfinale. Von da an geht es im K.o-System weiter. Das Endspiel am 13. Juli 2025 wird in New Jersey im Football-Stadion der New Yorker NFL-Teams Giants und Jets ausgetragen. Ein Spiel um Platz drei gibt es bei der Vereins-WM nicht.

Hohes Preisgeld für die Clubs

Das Turnier mit insgesamt 63 Partien findet vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA an zwölf Austragungsorten statt. Das Eröffnungsspiel bestreiten Inter Miami mit Superstar Lionel Messi und Al Ahly aus Ägypten. Hohe Preisgelder sind seitens der FIFA den 32 teilnehmenden Clubs versprochen. Berichten zufolge soll alleine die Teilnahme mindestens 50 Millionen US-Dollar einbringen.

Das Turnier ist die Generalprobe für die WM 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko gespielt wird. DAZN wird exklusiv und weltweit alle Spiele live und für die Zuschauer kostenlos ausstrahlen, wie der Streamingdienst und die FIFA am Mittwoch mitgeteilt hatten.