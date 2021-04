Nationalelf vor «Aktenzeichen» und Historiendrama

Einschaltquoten

Berlin (dpa) - Das Länderspiel der deutschen Nationalelf hat am Mittwochabend zur besten Sendezeit eindeutig das Quotenrennen im deutschen Fernsehen gewonnen.

Die erste Halbzeit Deutschland-Nordmazedonien (1:2) sahen bei RTL ab 20.45 Uhr im Schnitt 6,18 Millionen Zuschauer (19,5 Prozent), die zweite Halbzeit ab 21.45 Uhr dann 7,29 Millionen (27,3 Prozent).

Das ZDF erreichte ab 20.15 Uhr mit der Sendung «Aktenzeichen XY-Spezial: Vorsicht, Betrug!» 4,72 Millionen Leute (15,3 Prozent). Im Ersten sahen zunächst 4,04 Millionen das «ARD extra: Die Corona-Lage» (Thema: Was wird jetzt aus der Impfkampagne?), was 13,8 Prozent entsprach. Im Anschluss sahen ab 20.30 Uhr 2,56 Millionen (8,3 Prozent) das Historiendrama «Lotte am Bauhaus».

ZDFneo punktete mit einer Krimiwiederholung: «Wilsberg: Halbstark» von 2011 schalteten 2,19 Millionen ein (7,1 Prozent). Dahinter lag Sat.1 mit der Show «Reingelegt - Die lustigsten Comedy-Fallen weltweit» (0,97 Millionen/3,2 Prozent), gefolgt von Vox mit der Teeniekomödie «Das schönste Mädchen der Welt» (0,88 Millionen/2,9 Prozent) sowie ProSieben mit der siebenstündigen Pflegedoku «Nichtselbstverständlich» von «Joko & Klaas Live» (0,73 Millionen/4,4 Prozent wegen langer Sendezeit).

Den Filmklassiker «Twelve Monkeys» bei Kabel eins verfolgten 0,67 Millionen Zuschauer (2,4 Prozent) und die RTLzwei-Dokusoap «Prominent und obdachlos» 0,59 Millionen (1,9 Prozent). Die 20-Uhr-«Tagesschau» kam in Summe bei allen ausstrahlenden Kanälen auf 11,5 Millionen Zuseher (40,7 Prozent), davon allein 5,18 Millionen im Ersten.

© dpa-infocom, dpa:210401-99-52180/2