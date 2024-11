Nations League: Wer im Viertelfinale steht und wer absteigt

Berlin (dpa) - Für Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Team steht in der Nations League am letzten Spieltag der Gruppenphase nicht mehr viel auf dem Spiel. Der Einzug ins Viertelfinale ist nach dem Erfolg gegen die Niederlande (1:0) schon geschafft. Jetzt soll in den letzten Vorrundenspielen gegen Bosnien-Herzegowina am Samstag (20.45 Uhr/RTL) und am 19. November (20.45 Uhr/ZDF) gegen Ungarn noch der Gruppensieg her.

Gegen wen die DFB-Elf im Viertelfinale antreten könnte, ist allerdings noch nicht klar.

Wer steht im Viertelfinale?

Im neuen Modus der Nations League kommen die Erst- und Zweitplatzierten der A-Gruppen ins Viertelfinale. Die vier Sieger in der Liga A treffen auf einen Zweitplatzierten und haben im Rückspiel Heimrecht. Über einen sicheren Platz dürfen sich bisher nur Deutschland und Europameister Spanien freuen.

Top-Nationen wie die Niederlande, Portugal, Italien, Kroatien oder auch Vizeweltmeister Frankreich müssen - wenn auch rein rechnerisch - um das Weiterkommen bangen. Die Franzosen können etwa nach drei Siegen und einer Niederlage in der Gruppe mit Italien, Belgien und Israel zumindest vorsichtig optimistisch sein. Am Donnerstag braucht die Mannschaft gegen den Gruppenletzten Israel (20.45 Uhr) einen Sieg. Kommt es zur Niederlage des klaren Favoriten, darf Belgien am Donnerstag nicht gegen Italien gewinnen.

Und wer muss um den Abstieg bangen?

Welche Nationen künftig in der Liga B spielen, ist noch völlig offen. Denn aktuell ist noch keine Mannschaft der A-Liga fix abgestiegen - auch, wenn es für einige besonders schwer wird. So etwa für Bosnien-Herzegowina: verliert die Mannschaft gegen Deutschland, steigt sie ab. Und auch die Schweiz muss für den Ligaerhalt am Freitag in ihrer Gruppe die Heimpartie (20.45 Uhr) gegen Serbien gewinnen.

Auf den Aufstieg aus der B-Liga hoffen dagegen einige große Nationen, allen voran England und Österreich und auch Norwegen mit Top-Star Erling Haaland. England hat aber noch Arbeit vor sich: In der Gruppe B2 gewann Griechenland bisher alle Spiele, am Donnerstag kommt es zum direkten Duell. Der Gruppensieger darf direkt in die A-Liga ziehen, der Zweitplatzierte muss gegen einen Drittplatzierten aus der Liga A in die Playoffs.

Wo kann man die Spiele verfolgen?

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden vom ZDF und von RTL im Free-TV übertragen. RTL hat zudem auch Übertragungsrechte für alle Partien der Endrunde ohne deutsche Beteiligung. Wer die Nations League auch abseits der DFB-Elf verfolgen will, muss auf den kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN zurückgreifen. Am 22. November lost die UEFA das Viertelfinale der Nations League aus.