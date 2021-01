Nazan Eckes nimmt Auszeit zur Pflege ihres Vaters

Die Fernsehmoderatorin will in den kommenden Wochen ihre Mutter unterstützen, die sich um ihren an Alsheimer erkrankten Vater kümmert. In einer Familie müsse man in schweren Zeiten für einander da sein, sagt sie.

© Caroline Seidel (dpa)