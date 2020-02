NBA: Klebers Mavericks belohnen sich für Comeback nicht

Basketball

Im Duell in der nordamerikanischen Profiliga NBA lag Dallas zwischenzeitlich mit 23 Punkten in Rückstand. Die Gastgeber kämpften sich im Schlussabschnitt zwar zurück, zum Sieg reichte es aber nicht mehr.

Für die Mavericks war es die 22. Niederlage im 54. Saisonspiel. In der Western Conference liegen sie auf dem siebten Platz und haben weiter Chancen auf den Einzug in die Playoffs. Kleber kam bei der dritten Niederlage in den vergangenen vier Spielen auf 23 Einsatzminuten, fünf Punkte und zwei Rebounds.

Zum vorerst letzten Mal mussten die Texaner wohl auf ihren slowenischen Jungstar Luka Doncic verzichten. Der 20-Jährige ist nach seiner Verletzung mittlerweile wieder ins Training eingestiegen. Dafür humpelte gegen Utah Delon Wright vorzeitig vom Feld.

Seine starke Verfassung unterstrich Meister Toronto Raptors, der beim 137:126 gegen die Minnesota Timberwolves seinen 15. Sieg nacheinander einfuhr. Auch die Los Angeles Lakers wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Das beste Team des Westens setzte sich daheim mit 125:100 gegen die Phoenix Suns durch. Bester Werfer war Anthony Davis mit 25 Punkten.