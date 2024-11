Netanjahu zu iranischem Volk: Sie und ich wollen Krieg nicht

Tel Aviv (dpa) - Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die Bevölkerung des Irans vor einem weiteren Angriff auf Israel gewarnt und zugleich seine Hoffnung auf eine versöhnliche Zukunft geäußert. Ein weiterer Angriff des Irans würde das Land Milliarden Dollar kosten, sagte der israelische Ministerpräsident in einer Videobotschaft. «Ich weiß, dass Sie diesen Krieg nicht möchten. Ich möchte diesen Krieg auch nicht. Das Volk Israels möchte diesen Krieg nicht.»

Statt die 2,3 Milliarden Dollar (2,17 Milliarden Euro), die der jüngste iranische Angriff Anfang Oktober gekostet habe, in Krankenhäuser, die Infrastruktur des Landes oder die Ausbildung der Menschen zu investieren, habe Teheran das Geld für einen Krieg verschwendet, den das Land nicht gewinnen könne. Wie viel Israels für seinen Angriff im Iran zahlen musste, verriet Netanjahu nicht.

Die iranische Regierung sei «besessen davon, Israel zu zerstören, anstatt Iran aufzubauen», so der israelische Regierungschef weiter. «Was für eine Schande.»

Nur das iranische Volk fürchte die Regierung in Teheran, die jeden Tag schwächer werde, noch mehr als Israel, betonte er. Netanjahu forderte die Iraner auf, ihre Hoffnung auf Freiheit und Gleichberechtigung nicht aufzugeben. «Israel und andere in der freien Welt stehen an Ihrer Seite.»

«Ich habe keinen Zweifel daran, dass Israelis und Iraner eines Tages in einem freien Iran gemeinsam eine Zukunft des Wohlstands und des Friedens aufbauen werden», sagte der israelische Ministerpräsident wohl auch in der Hoffnung auf einen künftigen Machtwechsel in Teheran. «Lassen Sie uns gemeinsam diesen schönen Traum Wirklichkeit werden lassen.»

Ende September hatte sich Netanjahu schon einmal in einer Ansprache an die iranische Bevölkerung gewandt.