Netanjahus Botschaft: Frieden mit jenen, die ihn wollen

Jerusalem (dpa) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich in einer Weihnachtsbotschaft an Christen in aller Welt gewandt. «Zu einer Zeit, in der Israel an sieben Fronten kämpft, wertschätzen wir zutiefst die standhafte Unterstützung unserer christlichen Freunde», sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros.

«Wir streben nach Frieden mit all jenen, die Frieden mit uns wollen, aber wir werden alles tun, um den einzigen jüdischen Staat zu verteidigen», sagte Netanjahu. «Israel führt die Welt im Kampf gegen die Kräfte des Bösen und der Tyrannei an, aber unser Kampf ist noch nicht vorbei», sagte er. «Aus Jerusalem, der Stadt des Friedens, wünsche ich euch frohe Weihnachten und Frohes Neujahr.»

Seit dem Hamas-Überfall am 7. Oktober 2023 kämpfte Israel gegen die sogenannte Widerstandsachse seines Erzfeinds Iran in der Region. Von den weiteren Verbündeten Teherans greifen aber inzwischen nur noch die Huthi-Rebellen Israel an.