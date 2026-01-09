Netflix-Serie «Stranger Things» erobert die Musik-Charts

Berlin (dpa) - Die populäre Netflix-Serie «Stranger Things» mischt auch die Charts auf. Schauspieler Joe Keery landet unter seinem Künstlernamen Djo mit dem Lied «End Of Beginning» auf Platz 3 der Single-Charts, wie GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mitteilt.

Der Song ist zwar nicht direkt in der Mystery-Serie zu hören, Keery spielt dort allerdings den Fan-Liebling Steve Harrington. Nach fünf Staffeln strahlte Netflix vor wenigen Tagen das Finale von «Stranger Things» aus. Mit ihrer Mischung aus Fantasy, Mystery, Horror und Coming-of-Age-Story und mit viel 80er-Jahre-Flair wurde die Serie zum weltweiten Phänomen.

Auch «Purple Rain» und «Every Breath You Take» wieder in Charts

Neben «End Of Beginning» seien sechs weitere mit der Serie assoziierte Songs in der Top 100 vertreten, heißt es weiter. Der in einer früheren Staffel vorkommende Klassiker «Every Breath You Take» von The Police (1983) landet auf Platz 15.

«Running Up That Hill» (1985) von Kate Bush erreicht Platz 24. Der Hit erlebte bereits mit der vierten Staffel ein Revival und ging damals bei Tiktok viral. Auch in der fünften Staffel spielt er wieder eine Rolle, genauso wie das Lied «Purple Rain» von Prince aus dem Jahr 1984, das es jetzt auf Platz 61 schafft.

Die Spitze der Single-Charts bleibt dagegen unverändert: Oben steht US-Superstar Taylor Swift mit «The Fate Of Ophelia», auf dem zweiten Platz folgt «Golden» aus dem Soundtrack des Films «KPop Demon Hunters».