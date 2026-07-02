Neue ADAC Radstation am Hengsteysee
Wenn man Hagener fragt, wo sie gerne Radfahren gehen, bekommt man oft den Hengsteysee als Antwort. Die Strecke dort ist ein Teil des Ruhrtalradwegs und bietet mehrere Möglichkeiten für einen kurzen Zwischenstopp. Dank einer Kooperation zwischen der Stadt Hagen und dem ADAC Westfalen, wurde der Standort mit einer Radstation noch attraktiver gemacht.
Veröffentlicht: Donnerstag, 02.07.2026 16:33
Die Lage der Station wurde von Vertretern der Stadt ausgesucht und Bezirksbürgermeister Julian Reffelmann ist überzeugt von der Wahl:
Die Station ist schon die vierte ihrer Art in Hagen. Die anderen Stationen befinden sich beim Eilper Denkmal, an der Rathausstraße und am Elbersgelände. Nachdem direkt die ersten Fahrradfahrer die Station am See begutachteten, erklärt Klaus Hasenpusch, Vorsitzender des ADAC-Ortausschusses Hagen, uns die Station:
Das sind also die Ideen, um die eher fahrradunfreundliche Stadt Hagen auf ihrem Ranking etwas nach oben zu bekommen. Auch für weitere Kooperationen und Anfragen der Stadt zeigt sich der ADAC bereit. Konkrete Pläne gibt es allerdings noch nicht. Aber die Aufbesserung des Standorts für Radfahrer soll in Zukunft durch einen Ausbau des bestehenden Radwegs am Hengsteysee vorangebracht werden.