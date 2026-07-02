Neue ADAC Radstation am Hengsteysee

Das sind also die Ideen, um die eher fahrradunfreundliche Stadt Hagen auf ihrem Ranking etwas nach oben zu bekommen. Auch für weitere Kooperationen und Anfragen der Stadt zeigt sich der ADAC bereit. Konkrete Pläne gibt es allerdings noch nicht. Aber die Aufbesserung des Standorts für Radfahrer soll in Zukunft durch einen Ausbau des bestehenden Radwegs am Hengsteysee vorangebracht werden.