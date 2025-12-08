Neue App „Rufmobil.nrw“ gestartet
Gerade in ländlichen Regionen Nordrhein-Westfalens sind viele Menschen auf das Auto angewiesen. Busse fahren oft nur selten, lange Wartezeiten sind keine Seltenheit. Das Land NRW will das jetzt ändern – mit einer neuen App. Seit heute ist „Rufmobil.nrw“ am Start. Verkehrsminister Oliver Krischer stellte sie in Düsseldorf vor.
Veröffentlicht: Montag, 08.12.2025 11:39
Die App soll künftig alle Sammeltaxi- und Rufbus-Angebote in Nordrhein-Westfalen bündeln. Aktuell gibt es landesweit rund 30 solcher On-Demand-Verkehre. Bisher war es für Nutzer oft umständlich: Wer verschiedene Angebote nutzen wollte, musste sich bei jedem Anbieter einzeln registrieren. Genau das soll mit der neuen App vorbei sein.
Eine App für über 30 On-Demand-Angebote
Mit „Rufmobil.nrw“ können Fahrgäste künftig verschiedene Anbieter über eine einzige Anwendung finden, buchen und auch direkt bezahlen – sogar städteübergreifend. Zum Start sind nur einige Anbieter angebunden. Weitere Anbieter sollen nach und nach folgen. Ziel des Landes ist es, langfristig alle Rufbus- und Sammeltaxi-Angebote in NRW über die App erreichbar zu machen.
So funktioniert die App
Die Nutzung ist simpel: Die App erkennt automatisch den aktuellen Standort. Nutzer geben anschließend ihr gewünschtes Ziel ein und erhalten direkt eine Info, wann und wo sie abgeholt werden. Sollte es eine bessere Verbindung über den normalen Linienbusverkehr geben, zeigt die App auch diese Alternative an.
Ob das Sammeltaxi oder der Kleinbus die Fahrgäste bis direkt vor die Haustür bringt oder nur bis zu einer nahegelegenen Haltestelle, hängt vom jeweiligen Anbieter ab. Pauschal lässt sic das nicht sagen.
Die Fahrten mit Rufbussen und Sammeltaxis sind manchmal etwas teurer als normale ÖPNV-Tickets, dafür aber in der Regel günstiger als ein klassisches Taxi.