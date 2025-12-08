Neue App „Rufmobil.nrw“ gestartet

Die Nutzung ist simpel: Die App erkennt automatisch den aktuellen Standort. Nutzer geben anschließend ihr gewünschtes Ziel ein und erhalten direkt eine Info, wann und wo sie abgeholt werden. Sollte es eine bessere Verbindung über den normalen Linienbusverkehr geben, zeigt die App auch diese Alternative an.

Ob das Sammeltaxi oder der Kleinbus die Fahrgäste bis direkt vor die Haustür bringt oder nur bis zu einer nahegelegenen Haltestelle, hängt vom jeweiligen Anbieter ab. Pauschal lässt sic das nicht sagen.





Die Fahrten mit Rufbussen und Sammeltaxis sind manchmal etwas teurer als normale ÖPNV-Tickets, dafür aber in der Regel günstiger als ein klassisches Taxi.