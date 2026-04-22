© Hagenring
© Hagenring
Menschen&Menschen
Neue Ausstellung in der Hagenrig-Galerie
Für die nächste Ausstellung in der Hagenring-Galerie macht ein Ehepaar gemeinsame Sache. Die Ausstellung "Menschen & Menschen" wird Sonntagvormittag eröffnet. Zu sehen sind Holzskulpturen und Industriefotografien von Waltraud und Wolfram Schroll aus Hagen.
Veröffentlicht: Mittwoch, 22.04.2026 05:44
Anzeige
Waltraud Schroll ist Holzbildhauerin, arbeitet mit Kettensäge und Flex. Wolfram Schroll arbeitet als Industriefotograf in Deutschland und Europa. Das Künstlerpaar lebt seit 45 Jahren auf einem alten Bauernhof in Hagen.
Anzeige