Neue Bronze-Schwimmabzeichen-Regelung

Der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister fordert, dass Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ohne Bronze-Abzeichen Freibäder nur noch in Begleitung ihrer Eltern besuchen dürfen.





Und wie sieht es im Westfalenbad aus?





Seit April gelten hier neue Regeln für Kinder und Jugendliche.

Allein ins Bad dürfen Minderjährige grundsätzlich erst ab 14 Jahren.

Für Zehn- bis Dreizehnjährige gilt außerdem: Wer das Bronze-Schwimmabzeichen hat, darf auch ohne Begleitung kommen. Wer das nicht nachweisen kann, braucht eine Aufsichtsperson.