Neue Bronze-Schwimmabzeichen-Regelung
Derzeit wird deutschlandweit über den Freibadzugang für Kinder ohne Bronzeabzeichen diskutiert. Hintergrund ist, dass viele Kinder und Jugendliche nicht sicher schwimmen können. Einige Bäder haben deshalb ihre Regeln schon verschärft. Wir haben uns angeschaut, wie es bei uns in Hagen, konkret im Westfalenbad, gehandhabt wird.
Veröffentlicht: Donnerstag, 11.06.2026 15:50
Worum geht es?
Der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister fordert, dass Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ohne Bronze-Abzeichen Freibäder nur noch in Begleitung ihrer Eltern besuchen dürfen.
Und wie sieht es im Westfalenbad aus?
Seit April gelten hier neue Regeln für Kinder und Jugendliche.
Allein ins Bad dürfen Minderjährige grundsätzlich erst ab 14 Jahren.
Für Zehn- bis Dreizehnjährige gilt außerdem: Wer das Bronze-Schwimmabzeichen hat, darf auch ohne Begleitung kommen. Wer das nicht nachweisen kann, braucht eine Aufsichtsperson.
Was sagt ihr dazu?
Wir haben mal bei euch nachgefragt, was ihr von der Regelung haltet.
Was wird kritisiert?
Kritiker befürchten, dass Kinder aus Familien benachteiligt werden könnten, die sich Schwimmkurse nicht leisten können. Außerdem wird argumentiert, dass strengere Regeln manche Kinder möglicherweise eher an unbewachte Seen oder andere Gewässer treiben könnten. Online fragen sich User auch, ob Kinder dann überhaupt noch Lust aufs Schwimmen haben, wenn sie nicht ins Freibad können.