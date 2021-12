Neue Corona-Verdachtsfälle bei Liverpool

Premier League

«Es ist nicht so cool im Moment.» Auf die Frage, ob der Club anstrebe, das Liga-Spitzenspiel am Sonntag beim FC Chelsea zu verlegen, sagte Klopp: «Bislang nicht, aber man weiß nie. Wir hatten bislang keinen Ausbruch mit zehn, 15, 20 Spielern, aber es ist jeden Tag ein weiterer.» Es fühle sich jeden Morgen wie eine Lotterie an, bei der man auf das Ergebnis wartet. Die Namen der positiven Profis nannte Klopp nicht, da erst noch PCR-Tests anstehen. In den vergangenen Wochen waren bei Liverpool mehrere Spieler wie Virgil van Dijk positiv getestet worden.

In der Premier League wurde wegen der Coronavirus-Pandemie unterdessen bereits das 18. Spiel in den vergangenen drei Wochen abgesagt. Die Partie zwischen dem FC Southampton und Newcastle United kann nicht wie geplant am Sonntag stattfinden und muss auf Antrag der Gäste verlegt werden, wie die Liga mitteilte. Newcastle hat wegen zahlreicher Corona-Fälle und Verletzungen nicht die notwendigen Profis - 13 Feldspieler und einen Torhüter - zur Verfügung. Zuvor war auch die Partie von Newcastle United beim FC Everton am vergangenen Donnerstag abgesagt worden.

© dpa-infocom, dpa:211231-99-552399/2