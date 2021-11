Neue Coronaschutzverordnung für NRW: Das sind die Corona-Regeln ab 24. November

Die Bund-Länder-Runde und erste Äußerungen von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst vom 18. November hat erste Erkenntnisse darüber gebracht, was das Corona-Regelwerk in den kommenden Tagen und wohl auch Wochen in Nordrhein-Westfalen betrifft. 2G-Regeln im Freizeit- und Gastrobereich, 2G+ bei Veranstaltungen mit hohem Infektionsrisiko - beispielsweise in Diskos. Details gibt es nun mit der neuen Coronaschutzverordnung, die der Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann präsentiert hat. Die neuen Corona-Regeln gelten ab Mittwoch, 24. November und das sind die wichtigsten Änderungen:

3G am Arbeitsplatz: Wer im Büro oder generell am Arbeitsplatz arbeiten muss und nicht von zu Hause aus seinen Job erledigen kann, muss ab Mittwoch, 24. November geimpft, genesen oder getestet sein. Diese 3G-Regelung war lange Zeit überhaupt kein Thema für deutsche Betriebe, nun ist es aber soweit. Der Test muss übrigens tagesaktuell sein (oder ein maximal 48 Stunden alter PCR Test). Betriebe sollen angewiesen werden, als Arbeitgeber verschärft 3G zu kontrollieren. Damit einhergehend sollte wohl auch möglichst viel aus dem Homeoffice gearbeitet werden

Zusatzinformationen: Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre sind von Beschränkungen auf 2G und 2G-plus ausgenommen.

Schwangere sind sechs Woche vor dem Ablauf des ersten Trimesters von der 2G-Regel ausgenommen. Danach gilt die dann auch für sie. Das NRW-Gesundheitsministerium begründet das mit der Impfempfehlung der Stiko für Schwangere nach dem ersten Trimester.

Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre sind von Beschränkungen auf 2G und 2G-plus ausgenommen. Schwangere sind sechs Woche vor dem Ablauf des ersten Trimesters von der 2G-Regel ausgenommen. Danach gilt die dann auch für sie. Das NRW-Gesundheitsministerium begründet das mit der Impfempfehlung der Stiko für Schwangere nach dem ersten Trimester.





Text: Joachim Schultheis