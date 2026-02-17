Anzeige
Neue Durchwahlen im St.-Josefs-Hospital
© Katholisches Krankenhaus Hagen
Das St.-Josefs-Hospital Hagen hat in eine neue Telefonanlage investiert. Das wirkt sich auch auf die Rufnummern aus.

Veröffentlicht: Dienstag, 17.02.2026 13:53

Die Zentrale Rufnummer 805-0 bleibt unverändert, allerdings bekommen die einzelnen Bereiche und Abteilungen neue Durchwahlen.

Das St-Josefs-Hospital investiert aktuell an mehreren Stellen spürbar in moderne Strukturen - und das ganz bewusst. Wer uns braucht, soll und verlässlich erreichen, so Klinikmanager Marcus Gertjejanßen. 

Die Umstellung beginnt heute Nachmittag, ab morgen sind die neuen Rufnummern aktiv.

