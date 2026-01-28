Neue Ermittlerin für ZDF-Krimi «Die Toten von Salzburg»

Salzburg/Traunstein (dpa) - Eine Leiche im Grenzgebiet zwischen Österreich und Bayern fordert die Ermittler beider Nationen. Die Zusammenarbeit läuft allerdings selten rund - zumindest in der grotesk-humorigen ZDF-Reihe «Die Toten von Salzburg». In der aktuellen Folge kommt erschwerend hinzu: Die Kommissare haben nicht mal Lust auf den Fall. Da braucht es erst eine neue Kollegin, die Schwung in die Sache bringt.

Seit zehn Jahren läuft die Reihe erfolgreich im ZDF und lockt regelmäßig um die sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Fernseher. Die neueste Folge mit dem Untertitel «Die letzte Reise» läuft diesen Mittwoch um 20.15 Uhr. Online ist der Film bereits abrufbar.

Mit ihren unterschiedlichen Ermittlungsansätzen geraten die Salzburger Polizistin Irene Russmeyer (Fanny Krausz) und ihr einzelgängerischer, mürrischer Kollege Hubert Mur (Michael Fitz) aus Traunstein immer wieder aneinander.

Der Tote auf der Grenze

Nun hat ihnen Drehbuchautor Stefan Brunner einen buchstäblich grenzüberschreitenden Fall geschrieben: Ein Reiseleiter ist tot, und seine Leiche liegt im Salzbergwerk Hallein direkt auf der Grenze. Kopf und Oberkörper befinden sich in Deutschland, Hüfte und Beine in Österreich.

Das ist doppelt ungünstig, schließlich haben weder Russmeyer und ihr Chef Alfons Seywald (Erwin Steinhauer) Lust und Nerven, sich mit dem Mord zu befassen, noch der deutsche Kriminalhauptkommissar Mur. Der hat eine Kreuzfahrt gewonnen, die er nicht sausen lassen möchte.

Russmeyer möchte ihre Gesangskarriere vorantreiben und hofft auf eine Musicalrolle. Seywald hat privaten Stress: Die Beziehung zu seinem Partner Rene (Michael Schönborn) wird auf die Probe gestellt.

Bereicherung im Ermittler-Team

Glücklicherweise ist die neue Kollegin und ehemalige Zielfahnderin Ludovika «Lu» Frey (Patricia Aulitzky) motiviert. Einst hatte sie Salzburg den Rücken gekehrt, nun ist sie zurück, um sich um ihre demente Mutter zu kümmern. Richtig begeistert ist sie nicht, wieder in der Stadt ihrer Jugend zu sein.

Der Mordfall sorgt gleich für Abwechslung. Kompliziert ist er außerdem, schließlich trauern zwei Frauen um den Toten - seine österreichische Ehefrau und seine schwangere deutsche Lebensgefährtin. Beide wussten nichts voneinander.

Für Schauspielerin Patricia Aulitzky ist die Rolle ein Heimspiel, schließlich stammt sie aus Salzburg. Und ihre Figur Lu Frey bringt nicht nur Schwung in die Mordermittlungen, mit ihrer forschen, direkten Art ist sie auch eine Bereicherung für das Team.