Neue «John Wick»-Serie geplant - Keanu Reeves als Produzent

Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Keanu Reeves (59, «Speed», «Matrix») schlug im vorigen Jahr zum vierten Mal als der Auftragskiller John Wick in dem Action-Thriller «John Wick: Kapitel 4» zu. Nun plant er eine Fortsetzung der «John Wick»-Saga als Serien-Format, nicht als Schauspieler, sondern als ausführender Produzent. Lionsgate Television arbeitet an einer Serie mit dem Titel «John Wick: Under the High Table», die thematisch an den vierten Kinofilm anknüpfen soll.

In «John Wick: Kapitel 4» kämpfte der Profikiller 2023 erneut um sein Leben. Die Hohe Kammer, eine Art Überorganisation sämtlicher weltweiter Verbrecherbanden, will seinen Tod. Unterwelt-Boss Marquis de Gramont (Bill Skarsgård) hat alle Vollmachten zur Ermordung des abtrünnigen Mitstreiters von einst.

Chad Stahelski, der bei allen vier Spielfilmen Regie führte, soll den TV-Piloten inszenieren und ebenfalls an der Produktion mitwirken, berichten die Branchenportale «Variety» und «Hollywood Reporter». Es wäre bereits die zweite Spin-off-Serie. Im vorigen Jahr kam beim Streamingdienst Prime Video die Prequel-Serie «The Continental: Aus der Welt von John Wick» heraus. Die Miniserie kam ohne Reeves als John Wick aus, sie spielte vor seiner Zeit in den 1970er Jahren. Dafür stand Winston Scott, der mysteriöse Inhaber des Hotels The Continental, in dem Berufskiller aus aller Welt absteigen, im Mittelpunkt.