Neue Preisgarantie für eezy.nrw: Günstiger und transparenter unterwegs in NRW

Ab sofort gilt eine landesweite Preisgarantie für alle eezy.nrw-Nutzer. Diese sorgt dafür, dass der Tarif immer automatisch den günstigsten Preis für die Strecke berechnet. Sollte der eezy.nrw-Preis teurer sein als der Preis eines klassischen Einzeltickets, wird der Preis auf das günstigere Niveau gesenkt. Dies gilt für alle Strecken in Nordrhein-Westfalen und sorgt für mehr Transparenz und Fairness bei den Kosten für öffentliche Verkehrsmittel.