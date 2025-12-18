Neue Preisgarantie für eezy.nrw: Günstiger und transparenter unterwegs in NRW
Ab sofort wird der digitale Tarif eezy.nrw in ganz Nordrhein-Westfalen noch attraktiver. Fahrgäste profitieren nun von einer landesweiten Preisgarantie, die für mehr Preistransparenz und niedrigere Kosten sorgt.
Veröffentlicht: Dienstag, 06.01.2026 10:05
Wachsende Beliebtheit des eezy.nrw-Tarifs
Der digitale Tarif eezy.nrw, der seit seiner Einführung Ende 2021 kontinuierlich an Beliebtheit gewonnen hat, erfreut sich zunehmend wachsender Nutzerzahlen. Im Jahr 2025 wurden bereits 3,3 Millionen Fahrten im ersten Halbjahr gebucht, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr markiert. Dieser Trend setzt sich weiter fort, und die Zahl der Fahrten wächst Monat für Monat. Besonders Pendler und Gelegenheitsfahrer schätzen die Flexibilität des Tarifs, der sich für spontane Fahrten eignet und keine langfristigen Verpflichtungen erfordert.
Die neue Preisgarantie: So funktioniert’s
Ab sofort gilt eine landesweite Preisgarantie für alle eezy.nrw-Nutzer. Diese sorgt dafür, dass der Tarif immer automatisch den günstigsten Preis für die Strecke berechnet. Sollte der eezy.nrw-Preis teurer sein als der Preis eines klassischen Einzeltickets, wird der Preis auf das günstigere Niveau gesenkt. Dies gilt für alle Strecken in Nordrhein-Westfalen und sorgt für mehr Transparenz und Fairness bei den Kosten für öffentliche Verkehrsmittel.
Vorteile für Vielfahrer und Pendler
Besonders attraktiv wird der Tarif für Vielfahrer: Wer regelmäßig den öffentlichen Nahverkehr nutzt, zahlt ab Januar maximal 63 Euro pro Monat für Fahrten in der 2. Klasse. Sobald diese Obergrenze erreicht ist, sind alle weiteren Fahrten im selben Kalendermonat kostenlos. Diese Regelung bietet gerade für Pendler eine klare Kostenplanung und macht den Tarif noch unattraktiver für Nutzer von alternativen Verkehrsmitteln.
Autor: José Narciandi