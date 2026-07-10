Neue Regeln für E-Roller: Anbieter haften künftig stärker

Bisher war die Rechtslage für viele Unfallopfer schwierig: Wer durch einen E-Roller verletzt wurde oder einen Schaden hatte, musste sich vor allem an den Fahrer halten. War dieser nach einem Unfall nicht auffindbar, war es oft kaum möglich, Schadenersatz durchzusetzen.

Genau das soll sich jetzt ändern. Künftig können Geschädigte ihre Ansprüche auch gegen die Unternehmen richten, denen die E-Roller gehören und die sie vermieten. Der Grund: Die Anbieter verdienen mit den Fahrzeugen Geld und sollen deshalb auch für die Risiken ihres Geschäfts mitverantwortlich sein.