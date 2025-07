Neue Show: Steffen Hallaschka debütiert als Quizmaster

Köln (dpa) - Moderator Steffen Hallaschka, bekannt aus «Stern TV», gibt noch in diesem Jahr sein Debüt als Quizmaster. Für RTL präsentiert er im September die neue Show «7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser», wie der Sender ankündigte. Hallaschka freut sich auf den Job - auch aus privatem Interesse. «Ich spiele wahnsinnig gern und Quiz ist wirklich eine große Leidenschaft von mir», sagte der Moderator. «Deswegen ist es für mich eine große Freude, dieses wunderschöne Quiz leiten zu dürfen.»

Sendeplatz mit Tradition

Der Sendeplatz ist dabei kein unbekannter. Hallaschkas Besserwisser-Quiz läuft am 1. und 8. September 2025 - jeweils montags um 20.15 Uhr (vorab verfügbar auf RTL+). Der Montagabend wurde bei RTL einst von Günther Jauch und seinem Quizklassiker «Wer wird Millionär?» als TV-Termin für Fragen, Antworten und Geldgewinne etabliert. Während Jauch am 15. September mit neuen Folgen zurückkehrt, übernimmt Hallaschka im Vorfeld mit dem neuen Format.

In der Show wird es allerdings etwas rasanter zugehen als bei «Wer wird Millionär?». Die Idee: Während eine Person am Pult quizzt, lauern andere Kandidaten wie Schatten im Hintergrund. Zeigt der Spieler eine Unsicherheit, haben sie die Möglichkeit, in das Spiel einzugreifen und ihm mit einer richtigen Antwort den Platz streitig zu machen. Somit sind rasche Kandidatenwechsel möglich. Zu gewinnen gibt es bis zu 100.000 Euro.

RTL setzt auf Quizshows

Hallaschka feiere mit dem Format «sein Debüt als Quizmaster», betonte RTL. Der Sender hatte in den vergangenen Monaten schon mehrere neue Shows aus dem Quiz-Genre ins Programm genommen. Daniel Hartwich («Let’s Dance») etwa präsentierte «Die perfekte Reihe», Sonja Zietlow («Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!») ließ in «Schlauer als Alle. Schlägst du Deutschland?» quizzen.