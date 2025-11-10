Navigation

Neue Staffel: Joko Winterscheidts Show geht 2026 weiter

Veröffentlicht: Montag, 10.11.2025 19:54

Wer schafft es, Joko Winterscheidt die Moderation streitig zu machen? In der elften Staffel von «Wer stiehlt mir die Show?» treten neue Prominente an.

Entertainer Joko Winterscheidt
© Rolf Vennenbernd/dpa

Fernsehen

Unterföhring (dpa) - Die Fernsehsendung «Wer stiehlt mir die Show?» mit Joko Winterscheidt geht in ihre elfte Staffel. Wie der Fernsehsender ProSieben bekanntgab, startete die Produktion von sechs neuen Folgen, die im Frühjahr 2026 ausgestrahlt werden sollen. 

Als Kandidaten werden dabei Ex-Tennisprofi Andrea Petković, Kabarettist Till Reiners («Till Reiners’ Happy Hour»/3sat) und Musiker Nico Santos antreten. Zusammen mit einer Zuschauerin oder einem Zuschauer versuchen sie jeweils in jeder Folge, die Show zu gewinnen, um anstelle von Winterscheidt die nächste Folge zu moderieren. 

Aktuell läuft noch die zehnte Staffel von «Wer stiehlt mir die Show?». Die nächste Folge (Sonntag, 20.15 Uhr auf ProSieben/Joyn) wird dabei von Musiker Olli Schulz moderiert.

© dpa-infocom, dpa:251110-930-274925/2

Weitere Meldungen

Von den Lochis zur Popband HE/RO: Neustart mit Hindernissen

Kino & TV Wie gelingt der Wechsel vom Teenie-Star zum erwachsenen Musiker? Die Doku «Teenstar Dilemma» begleitet Heiko und Roman Lochmann auf ihrem schwierigen Weg.

He/Ro

Streaming-Tipps der Woche

Kino & TV Was sich jetzt zu streamen lohnt - zum Beispiel eine Doku über Sammelleidenschaft oder eine Serie über eine virtuelle Liebe.

Streaming kompakt- «A Merry Little Ex-Mas»

Eindringlich und beklemmend: «Sturm kommt auf» im ZDF

Kino & TV Zum Abschluss seines Themenschwerpunktes «80 Jahre nach Kriegsende» zeigt das ZDF den sehenswerten Zweiteiler «Sturm kommt auf» von Matti Geschonneck.

TV Aublick - ZDF - «Sturm kommt auf»
skyline