Neuem «Spider-Man» gelingt exzellenter Kinostart

New York (dpa) - Der Animationsfilm «Spider-Man - Across the Multi-Verse» hat in den nordamerikanischen Kinos den bislang zweitbesten Start des Jahres hingelegt. Die Fortsetzung eines 2018 gestarteten Films kam laut vorläufigen Zahlen des Branchenmagazins «Variety» in den USA und Kanada auf 120,5 Millionen eingespielte US-Dollar (112,3 Millionen Euro). Spitzenreiter im Jahr 2023 bleibt mit «Der Super Mario Bros. Film» ein weiterer Animationsfilm. Er erlöste am Startwochenende Anfang April rund 145 Millionen US-Dollar.

Auch außerhalb Nordamerikas läuft «Spider-Man» gut. Laut «Variety» spielte die Comic-Verfilmung dort knapp 88 Millionen US-Dollar in bisher 59 Ländern ein, darunter auch Deutschland und die Schweiz. Der Film hat geschätzt rund 100 Millionen Dollar gekostet. In den USA gilt die Zeit nach dem Memorial-Day-Wochenende Ende Mai traditionell als Auftakt der Sommer-Blockbuster-Saison, in der viele aufwendig produzierte Filme mit leichter Unterhaltung anlaufen.