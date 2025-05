Neuer Avicii-Song veröffentlicht

Stockholm (dpa) - Sieben Jahre nach dem Tod des weltbekannten Elektromusikers Avicii ist ein neuer Song veröffentlicht worden, an dem der Schwede mitgewirkt hat. Das von der Amerikanerin Elle King eingesungene Lied «Let's Ride Away» ist Teil einer in der Nacht veröffentlichten Compilation namens «Avicii Forever», die einige der größten Hits des DJs und Musikproduzenten zusammenfasst. Darunter sind unter anderem die Welterfolge «Levels», «Wake Me Up» und «Hey Brother».

Bei dem Album handle es sich um eine Hommage an den bleibenden Einfluss von Avicii auf die Elektromusik, hieß es auf den offiziellen Social-Media-Accounts des 2018 verstorbenen Künstlers. Es solle eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft schlagen und dabei zum einen langjährige Fans wieder mit der Avicii-Musik verbinden, zum anderen einer neuen Generation die Chance geben, diese zeitlose Musik entdecken zu können.

Im Zentrum des Albums soll dabei «Let's Ride Away» stehen, das melodisch schon in den Anfangsklängen an frühere Werke von Avicii erinnert. Er hat es den Angaben zufolge im Jahr vor seinem Tod in Nashville in den USA zusammen mit den Country-Songwritern Kacey Musgraves und Luke Laird geschrieben.

Kurze Ausschnitte des Songs tauchten bereits vor Jahren in den sozialen Netzwerken auf. Manche Social-Media-Nutzer lobten die Neuveröffentlichung nun, andere kritisierten dagegen, dass der Song zu weit von Aviciis Original-Klängen entfernt sei. Eine Musikkritikerin der schwedischen Zeitung «Dagens Nyheter» bezeichnete das Lied als «leer und bedeutungslos».

Der Stockholmer Avicii, der bürgerlich Tim Bergling hieß, war am 20. April 2018 tot im Oman aufgefunden worden. Die Polizei schloss ein Fremdverschulden aus. Der unter psychischen Problemen leidende Weltstar wurde nur 28 Jahre alt.