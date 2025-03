Neuer Film: Jonas Brothers spielen Touristen in Deutschland

New York (dpa) - Für ihren Weihnachtsfilm schlüpfen die Jonas Brothers in deutsche Tracht. Ein Foto aus dem Ende des Jahres erscheinenden Film zeigt Kevin und Joe Jonas mit bayrischem Filzhut, wie Disney+ auf der Plattform X veröffentlichte. Die beiden stehen augenscheinlich in einem Souvenir-Laden, Joe Jonas trägt neben dem Hut eine Ski-Brille und hält ein Sweatshirt in die Kamera mit der Aufschrift: «I don't give a Schnitzel.» Im Hintergrund ist eine Deutschland-Fahne zu sehen.

Der Film namens «A Very Jonas Christmas» erscheint beim Streamingdienst Disney+ und zeigt, wie sich die Jonas Brothers durch eine Reihe von Hindernissen schlagen müssen, um von London rechtzeitig nach New York zu ihren Familien zu kommen, um mit ihnen Weihnachten zu feiern.

Zum Film haben die drei Brüder ein Album unter anderem mit Weihnachtsmusik aufgenommen, sagte Nick Jonas dem Magazin «People». Es soll zeitgleich mit dem Film erscheinen. «A Very Jonas Christmas» wurde den Medieninformationen zufolge in Toronto gedreht.