Neuer Kunstrasenplatz eröffnet

Er ist vier Wochen schneller fertig geworden als geplant. In Haspe wurde jetzt ein weiterer Kunstrasenplatz in Haspe eröffnet. Die Freude bei den Beteiligten war groß: Oberbürgermeister Dennis Rehbein hat den Platz zusammen mit dem Servicezentrum Sport, dem Wirtschaftsbetrieb Hagen und der bauausführenden Firma GALABO feierlich eröffnet. Gekostet hat er rund eine Millionen Euro. Und ist mit einer Länge von 109 Metern und einer Breite von 68 Metern bis zur Regionalliga zugelassen. Er wird künftig von SV Fortuna Hagen, dem Hasper SV und Blau-Weiß Haspe genutzt.