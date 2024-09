Neuer und das Finale in München als «würdiger Abschluss»

München (dpa) - Das Champions-League-Finale 2025 in München wäre für Deutschlands Rekordtorhüter Manuel Neuer ein absolut angemessener Abschluss seiner großen Fußball-Karriere. Aber mit solchen Gedanken startet der 38-Jährige mit dem FC Bayern am Abend (21.00 Uhr) gegen Dinamo Zagreb nicht in Europas Königsklasse.

«Es ist immer ein würdiger Abschluss der Saison», sagte Neuer auf die Frage nach einem weiteren Finale dahoam 13 Jahre nach dem so dramatisch verlorenen Endspiel gegen den FC Chelsea 2012 als möglichen Karriere-Schlusspunkt. «Aber dann würde es noch weitergehen, weil wir danach die Club-WM spielen», ergänzte der Kapitän mit Blick auf das Turnier in den USA.

Nicht in Saison gestartet, «um auf Wiedersehen zu sagen»

Nein, mit möglichen Rücktrittsspekulationen am Saisonende, wenn sein Vertrag in München ausläuft, mag sich Neuer aktuell nicht befassen. «Ich habe es schon gesagt, dass ich nicht in die Saison starte, um am Ende auf Wiedersehen zu sagen und meine Karriere zu beenden», sagte er. «Ich fühle mich sehr gut. Ich denke, ich bin leistungsfähig und spiele auf einem guten Niveau. Die Zeit wird zeigen, wie es um meine körperliche Verfassung steht, ob es mir Spaß macht, ob ich gebraucht werde im Verein. Und dann schauen wir mal.»

Das Königsklassen-Finale in der Allianz Arena ist gleichwohl ein besonderer Antrieb für Neuer in dieser Spielzeit. «Das Wichtigste ist, das Finale ist in München - und wir wollen da hin. Alles andere ist zweitrangig», sagte er vor dem Start in die neue Ligaphase: «Wir freuen uns auf die Saison und werden alles geben, um da hinzukommen.»