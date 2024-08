Neuer wendet sich emotional an seine Fans

München (dpa) - Manuel Neuer hat sich nach seinem Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit einem emotionalen Schreiben an seine Fans gewandt. «Normalerweise mache ich so etwas nicht. Ich bin ein sehr privater Typ», schreibt der Torwart auf dem Portal «The Players' Tribune». Doch nach seiner Entscheidung, seine Ära im DFB-Trikot zu beenden, wolle er mehr schreiben als nur einen Beitrag bei Instagram: «Ich möchte euch erklären, was Deutschland für mich bedeutet. Was Fußball für mich bedeutet.»

Ausführlich schreibt der 38 Jahre alte Weltmeister von 2014 über die vergangenen Monate nach seinem Beinbruch mit der Rückkehr auf den Platz und schließlich der Heim-EM. «Als ich in den Kader des Turniers berufen wurde, war das einer der stolzesten Erfolge meines Lebens», schreibt der Torwart des FC Bayern. «Ein kleines Wunder.»

Gespräche mit Familie und Freunden

Nach dem Turnier im Urlaub habe er eine Menge positiver Gefühle gespürt. «Ich konnte spüren, dass der emotionale Teil von mir weitermachen wollte», schreibt Neuer. Wenn er aber weitergemacht hätte, dann für die WM 2026. Beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko wäre er 40 gewesen. «Im Moment fühle ich mich in meinem Körper sehr gut, aber niemand kann in die Zukunft schauen», schreibt Neuer. In Gesprächen mit Freunden und Familie sei seine Entscheidung klarer geworden: «Das ist der richtige Zeitpunkt.»

Er könne sich jetzt auf den FC Bayern konzentrieren. «Mit 38 Jahren habe ich immer noch diese kindliche Leidenschaft für den Fußball. Wenn ich in 20 Metern Entfernung einen Ball auf dem Rasen liegen sehe, muss ich hinlaufen und etwas damit machen. Abstöße, Kopfbälle...irgendetwas», schreibt Neuer. Erst an dem Tag, an dem das nicht mehr so sei, werde er gänzlich aufhören. Sein Schreiben schließt der Torwart mit: «Ich danke euch für alles. Euer Torwart - Manu».